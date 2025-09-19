Advertisement
Pergantian Kapolri Listyo Sigit Hanya Isapan Jempol Saja! | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at 19 September 2025 17:49 WIB
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyebut dalam APBN-P Polisi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp63 triliun, Dirinya juga mempertanyakan tambahan anggaran tersebut padahal tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian masih rendah.
Sugeng menilai alokasi tersebut merupakan bentuk “politik anggaran” yang dimainkan oleh Presiden. Ia juga menegaskan bahwa hal ini selaras dengan pandangannya bahwa isu pergantian Kapolri sejatinya hanyalah isu belaka.
