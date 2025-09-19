Mengejutkan! Direktur Lemkapi Buka Bukaan Biaya Penyidikan Satu Kasus di Kepolisian | The Daily Buzz

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyoroti besaran anggaran penyidikan yang diberikan untuk setiap kasus di Polri, yakni sekitar Rp2,5 juta per perkara. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sangat minim dan tidak realistis, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar maupun serius. Edi mempertanyakan apakah dengan anggaran sekecil itu penyidik mampu menutupi kebutuhan operasional yang kompleks dalam sebuah penyelidikan