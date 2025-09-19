Ada Kekuatan Non Sipil Yang Menjebak Kepolisian | The Daily Buzz

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa aparat kepolisian dalam aksi demo kemarin sebenarnya menahan diri. Menurutnya, sikap itu diambil karena polisi khawatir dijebak.

Sugeng menjelaskan, ada dua simbol utama pemerintahan sipil yang menjadi sasaran, yakni kepolisian dan DPR. “Jika dua simbol sipil ini berhasil ditaklukkan, maka jelas ada kekuatan yang tidak menghendaki pemerintahan sipil menjadi kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, kekuatan tersebut berasal dari unsur non-sipil.