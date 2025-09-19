Advertisement
Direktur Lemkapi Sindir Pihak yang Ngebet Jadi Kapolri
Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at 19 September 2025 17:48 WIB
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menanggapi santai isu pergantian Kapolri yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menduga, isu tersebut muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang berambisi menduduki kursi Kapolri.
Edi menegaskan, dirinya meyakini penuh bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memimpin institusi Polri.
