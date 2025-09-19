Advertisement
Ketua IPW Bongkar Ada Upaya Kepolisian Mau Dijadikan Korban
Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at 19 September 2025 17:48 WIB
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai institusi kepolisian saat ini seolah dijadikan korban. Menurutnya, jika institusi menjadi korban, maka sudah pasti pimpinannya akan ikut terseret.
Di sisi lain, Sugeng juga menyoroti situasi demonstrasi yang belakangan terjadi. Ia menyebut gedung DPRD dibakar, DPR RI hendak diserang, kantor polisi dibakar, dan aparat harus berhadapan langsung dengan massa. “Kok yang mau direformasi justru polisi?” ujarnya dengan nada heran.
