Ketua IPW Bongkar Ada Upaya Kepolisian Mau Dijadikan Korban | The Daily Buzz

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai institusi kepolisian saat ini seolah dijadikan korban. Menurutnya, jika institusi menjadi korban, maka sudah pasti pimpinannya akan ikut terseret.

Di sisi lain, Sugeng juga menyoroti situasi demonstrasi yang belakangan terjadi. Ia menyebut gedung DPRD dibakar, DPR RI hendak diserang, kantor polisi dibakar, dan aparat harus berhadapan langsung dengan massa. “Kok yang mau direformasi justru polisi?” ujarnya dengan nada heran.