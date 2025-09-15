Advertisement
Sri Mulyani dan Purbaya Punya Gaya Berbeda, Yang Satu Ngerem Yang Satu Ngegas | The Daily Buzz
Senin 15 September 2025 21:55 WIB
Pengamat Politik, Agung Baskoro, menilai Sri Mulyani dan Purbaya memiliki gaya dan mazhab yang berbeda dalam pendekatan kebijakan. Menurutnya, dengan hadirnya Purbaya, publik semakin menyadari perbedaan mazhab keduanya: yang satu cenderung ngerem, sementara yang lain lebih ngegas. Agung juga menyayangkan keputusan mundurnya Sri Mulyani
Topik Artikel :
News The Daily Buzz Politik
