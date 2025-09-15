Sri Mulyani dan Purbaya Punya Gaya Berbeda, Yang Satu Ngerem Yang Satu Ngegas | The Daily Buzz

Pengamat Politik, Agung Baskoro, menilai Sri Mulyani dan Purbaya memiliki gaya dan mazhab yang berbeda dalam pendekatan kebijakan. Menurutnya, dengan hadirnya Purbaya, publik semakin menyadari perbedaan mazhab keduanya: yang satu cenderung ngerem, sementara yang lain lebih ngegas. Agung juga menyayangkan keputusan mundurnya Sri Mulyani