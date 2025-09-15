Ketua Jokowi Mania Anggap Demokrasi Lurus Itu Membosankan | The Daily Buzz

Plt Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai riak-riak dalam demokrasi merupakan hal yang biasa dan justru menandakan adanya dinamika sehat. Ia menganalogikan, jika demokrasi berjalan lurus tanpa gejolak, ibarat sayur tanpa garam: hambar, membosankan, dan stagnan. Menurutnya, selama riak-riak tersebut bersifat positif dan konstruktif, maka cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dapat berubah ke arah yang lebih baik.