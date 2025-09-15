Advertisement
Ketua Jokowi Mania Anggap Demokrasi Lurus Itu Membosankan | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Senin 15 September 2025 21:53 WIB
A
A
A
Plt Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai riak-riak dalam demokrasi merupakan hal yang biasa dan justru menandakan adanya dinamika sehat. Ia menganalogikan, jika demokrasi berjalan lurus tanpa gejolak, ibarat sayur tanpa garam: hambar, membosankan, dan stagnan. Menurutnya, selama riak-riak tersebut bersifat positif dan konstruktif, maka cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dapat berubah ke arah yang lebih baik.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement