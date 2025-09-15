Advertisement
Kursi Menpora Diincar, Pengamat Politik Prediksi Figur Kuat Pengganti | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Senin 15 September 2025 21:51 WIB
A
A
A
Pengamat politik Agung Baskoro menilai, ada dua skenario besar yang bisa terjadi. Pertama, posisi Menpora diisi oleh wakil menterinya saat ini, Taufik Hidayat. Namun, disisi lain peluang masuknya figur dari luar juga terbuka lebar.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement