Kursi Menpora Diincar, Pengamat Politik Prediksi Figur Kuat Pengganti

Pengamat politik Agung Baskoro menilai, ada dua skenario besar yang bisa terjadi. Pertama, posisi Menpora diisi oleh wakil menterinya saat ini, Taufik Hidayat. Namun, disisi lain peluang masuknya figur dari luar juga terbuka lebar.