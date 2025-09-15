Peristiwa Demo Agustus, Ketua Jokowi Mania Ingatkan Kembali: Aparat Juga Menjadi Korban | The Daily Buzz

Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan menyebut di aksi demo agustus kemarin mengingatkan kembali ada aparat hukum juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ia mengingatkan agar narasi yang berkembang di ruang publik dibuat seimbang