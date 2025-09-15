Advertisement
Terungkap! Ini Sosok Pengganti Budi Gunawan | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Senin 15 September 2025 21:48 WIB
A
A
A
Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai sosok yang layak menggantikan kursi Menko Polhukam adalah figur yang benar-benar memahami dan menguasai teritori. Karena itu, menurutnya, kandidat paling pas berasal dari kalangan militer.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement