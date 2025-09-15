Ketua Jokowi Mania Usulkan Peran KPK Dalam Uji Kelayakan Calon Menteri | The Daily Buzz

Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam proses penilaian terhadap kandidat calon menteri. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan integritas dan rekam jejak para calon yang akan menduduki kursi strategis di kabinet.