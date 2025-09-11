Advertisement
Seberapa Hebat Purbaya Dibanding Sri Mulyani? | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 11 September 2025 21:30 WIB
A
A
A
Direktur Indef, Eko Listiyanto, dan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, memberikan pandangan mereka terkait sosok Purbaya dan Sri Mulyani.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement