Advertisement
Ekonom Celios Soroti Citra Sri Mulyani: Dulu Penyelamat Kini Jadi Public Enemy | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 11 September 2025 21:29 WIB
A
A
A
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyoroti penggunaan dana pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran, di mana banyak pihak mempertanyakan mengapa anggaran yang seharusnya dipakai untuk sekolah malah dipakai makan-makan.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan sentimen negatif terhadap Bu Ani, terlebih setelah pernyataannya yang menyebut negara tidak harus menanggung seluruh beban, termasuk untuk guru.
Nailul menegaskan, dalam situasi ini masyarakat mulai melihat Bu Ani bukan lagi sebagai sosok penyelamat, melainkan justru sebagai public enemy.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement