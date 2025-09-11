Ekonom Celios Soroti Citra Sri Mulyani: Dulu Penyelamat Kini Jadi Public Enemy | The Daily Buzz

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyoroti penggunaan dana pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran, di mana banyak pihak mempertanyakan mengapa anggaran yang seharusnya dipakai untuk sekolah malah dipakai makan-makan.

Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan sentimen negatif terhadap Bu Ani, terlebih setelah pernyataannya yang menyebut negara tidak harus menanggung seluruh beban, termasuk untuk guru.

Nailul menegaskan, dalam situasi ini masyarakat mulai melihat Bu Ani bukan lagi sebagai sosok penyelamat, melainkan justru sebagai public enemy.