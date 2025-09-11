Advertisement
Bicara Soal Fiskal, Mau Sehebat Apa Pun Menterinya Akan Tetap Berat | The Daily Buzz
Kamis 11 September 2025 21:27 WIB
Direktur Indef, Eko Listiyanto, menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap akan berat, siapa pun yang menjabat sebagai menteri. Menurutnya, sehebat atau seterkenal apa pun seorang menteri di mata pasar tidak serta-merta menjamin keberhasilan mengatasi tantangan fiskal. Ia menekankan, yang lebih dibutuhkan justru sosok yang mampu berkolaborasi. Sebab, pada akhirnya yang menjadi tujuan utama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa meningkat dan dirasakan masyarakat.

The Daily Buzz
