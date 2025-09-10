Hendri Satrio Bongkar Kemungkinan di Balik Reshuffle Budi Gunawan | The Daily Buzz

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menilai wajar jika rakyat mengaitkan isu reshuffle dengan aksi demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus lalu. Ia mencatat, banyak pemberitaan simpang siur terkait Budi Gunawan, mulai dari kabar bahwa ia sedang fokus menjalani pemulihan kesehatan, hingga disebut-sebut bakal mendapat tugas khusus dari Presiden. Menurut Hendri, semua spekulasi itu pada akhirnya kembali menjadi hak dan pertimbangan penuh Presiden Prabowo