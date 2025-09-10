Hendri Satrio Nilai Koperasi Merah Putih Sangat Politis | The Daily Buzz

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keberadaan Koperasi Merah Putih sangat kental dengan nuansa politis, mengingat rencananya akan memiliki hingga 80.000 titik di seluruh Indonesia. Ia menyebut wajar jika Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tidak rela kendali koperasi strategis tersebut diberikan kepada pihak lain. Pada akhirnya, posisi penting itu pun dipercayakan kepada kader partainya sendiri,