Pendiri LAPI sebut Pajak Jadi Andalan Negara, Tapi Memberatkan Rakyat | The Daily Buzz

Pendiri LAPI, Ardhianto Dwiyoenanto, menyoroti kebijakan pajak yang selama ini menjadi andalan utama negara dalam memperoleh pendapatan. Menurutnya, meski pajak penting untuk menopang pembangunan, beban tersebut kerap dirasakan memberatkan rakyat. Ia menegaskan, idealnya penerimaan negara (revenue) memang harus lebih besar daripada pengeluaran (expenditure)