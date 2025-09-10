Pendiri LAPI Sebut RUU Perampasan Aset Itu Keren, Tapi..... | The Daily Buzz

Pendiri LAPI, Ardhianto Dwiyoenanto, menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset yang menurutnya merupakan terobosan penting dan sangat keren dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia meragukan apakah regulasi tersebut bisa benar-benar bergulir dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan