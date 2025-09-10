Advertisement
Pendiri LAPI Sebut RUU Perampasan Aset Itu Keren, Tapi..... | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Rabu 10 September 2025 20:22 WIB
A
A
A
Pendiri LAPI, Ardhianto Dwiyoenanto, menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset yang menurutnya merupakan terobosan penting dan sangat keren dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia meragukan apakah regulasi tersebut bisa benar-benar bergulir dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement