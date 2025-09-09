Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Dating Apps Culture : Yakin Menikah dari Dating Apps
, Jurnalis-Selasa 09 September 2025 18:44 WIB
A
A
A

Di era digital ini, aplikasi kencan semakin populer dan jadi cara baru untuk bertemu orang. Tapi, apakah kamu yakin bisa menemukan pasangan hidup dan bahkan menikah lewat dating apps?

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Belasan Bidan dan Dokter jadi Korban Penipuan Aplikasi Kencan Online
Patroli Cyber, Polisi Jaring Aplikasi Online Jual Kosmetik Ilegal
Jumlah Pasutri Hasil Kencan Online Meningkat
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement