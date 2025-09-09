Advertisement
Eks Penyidik KPK Soroti Fenomena Kasus Korupsi Melibatkan Mantan Mantan Pejabat
Tim Okezone , Jurnalis-Selasa 09 September 2025 20:37 WIB
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyoroti maraknya kasus korupsi yang melibatkan para mantan pejabat. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dijadikan ajang balas dendam politik, yang hanya tajam ke lawan namun tumpul ke kawan.
