Eks Penyidik KPK Soroti Fenomena Kasus Korupsi Melibatkan Mantan Mantan Pejabat

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyoroti maraknya kasus korupsi yang melibatkan para mantan pejabat. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dijadikan ajang balas dendam politik, yang hanya tajam ke lawan namun tumpul ke kawan.