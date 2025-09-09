Advertisement
Perlu Diingat! Mantan Penyidik KPK Sebutkan Korupsi Itu ada 3 Klaster
Tim Okezone , Jurnalis-Selasa 09 September 2025 20:34 WIB
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengungkap bahwa praktik korupsi umumnya terbagi dalam tiga klaster. Pertama, klaster creator, yakni pihak yang merancang dan menciptakan skema korupsi. Kedua, klaster koordinator, yaitu mereka yang memastikan perintah-perintah dari creator berjalan hingga ke level bawah. Ketiga, klaster eksekutor, yakni pihak yang memiliki kewenangan teknis untuk melaksanakan praktik korupsi di lapangan.
