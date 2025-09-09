Advertisement
Jangan Tertipu! Pakar Hukum Sebut Tokoh Agama pun Tak Menjamin Bebas Korupsi
Tim Okezone , Jurnalis-Selasa 09 September 2025 20:32 WIB
A
A
A
Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa di mana ada kekuasaan, selalu ada potensi korupsi. Ia mengingatkan publik agar tidak terbuai dengan citra tokoh agama sekalipun, karena jabatan dan wewenang tetap bisa membuka peluang penyalahgunaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement