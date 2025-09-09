Advertisement
Terang Terangan! Mantan Penyidik KPK Sebut Kementerian Ketenagakerjaan Adalah Kementerian Basah
Tim Okezone , Jurnalis-Selasa 09 September 2025 20:31 WIB
Terang-terangan, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu “kementerian basah” yang rawan praktik korupsi. Ia menilai, banyak program dan proyek strategis di kementerian tersebut memiliki anggaran besar sehingga kerap menjadi incaran oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
