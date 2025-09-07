Head to Head Timnas Indonesia Vs Lebanon: Duel Perdana Garuda Lawan The Cedars

Timnas Indonesia akan menjamu Lebanon dalam ajang FIFA Matchday. Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana antara Garuda dan The Cedars, sekaligus kesempatan penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk mengukur kekuatan menghadapi lawan dari Timur Tengah.

Laga Indonesia vs Lebanon akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) pukul 20.30 WIB. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak.

Lebanon sendiri saat ini menempati peringkat 112 FIFA dengan 1.176,19 poin. Menghadapi mereka diharapkan bisa memberi pengalaman berharga bagi Indonesia untuk membiasakan diri menghadapi gaya bermain tim kuat asal Timur Tengah seperti Green Falcon (Arab Saudi) dan Lions of Mesopotamia (Irak).