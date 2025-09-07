Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Head to Head Timnas Indonesia Vs Lebanon: Duel Perdana Garuda Lawan The Cedars
, Jurnalis-Minggu 07 September 2025 18:56 WIB
A
A
A
Timnas Indonesia akan menjamu Lebanon dalam ajang FIFA Matchday. Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana antara Garuda dan The Cedars, sekaligus kesempatan penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk mengukur kekuatan menghadapi lawan dari Timur Tengah.
 
Laga Indonesia vs Lebanon akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) pukul 20.30 WIB. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak.
 
Lebanon sendiri saat ini menempati peringkat 112 FIFA dengan 1.176,19 poin. Menghadapi mereka diharapkan bisa memberi pengalaman berharga bagi Indonesia untuk membiasakan diri menghadapi gaya bermain tim kuat asal Timur Tengah seperti Green Falcon (Arab Saudi) dan Lions of Mesopotamia (Irak).
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia
Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!
Gebrakan Gila Persib jadi Miniatur Timnas Indonesia! Persija Haram Besar Kepala
Laga Timnas Indonesia vs Kuwait Batal, Erick Thohir Ngaku Curiga Ada Sabotase
PSSI Tancap Gas Cari Pengganti Kuwait usai Batal Lawan Timnas Indonesia, Yordania Gimana?
Wamen Taufik Pamer Calon Pemain Naturalisasi Hoki Es dan Sepak Bola Timnas di Depan Anggota DPR
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement