HOME MULTIMEDIA VIDEO
Eksplor Wisata Alam Jawa Timur: Camping di Lereng Semeru hingga Berburu Api Biru di Kawah Ijen
, Jurnalis-Minggu 07 September 2025 18:53 WIB
Jawa Timur menyimpan sejuta pesona alam yang mampu memikat siapa saja yang berkunjung. Dari megahnya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, wisatawan bisa merasakan pengalaman seru camping di lerengnya yang sejuk dan penuh tantangan. Suasana alam yang masih asri, pemandangan langit bertabur bintang, hingga udara dingin khas pegunungan menjadi daya tarik utama yang membuat banyak pecinta alam betah berlama-lama. Tak hanya sekadar camping, kawasan ini juga menyajikan panorama matahari terbit yang menakjubkan, seolah memberi hadiah tersendiri bagi para petualang yang rela mendaki hingga ke titik tertentu.
 
Tak kalah mempesona, Kawah Ijen di Banyuwangi menawarkan pengalaman unik berburu fenomena langka berupa api biru atau blue fire. Fenomena alam yang hanya ada di beberapa tempat di dunia ini muncul akibat pembakaran gas belerang, menciptakan cahaya biru menyala di kegelapan malam. Para wisatawan biasanya memulai perjalanan dini hari untuk bisa menyaksikan fenomena ini secara langsung sebelum fajar menyingsing. Selain api biru, kawah dengan air berwarna hijau toska yang luas juga menjadi pemandangan luar biasa, membuat Kawah Ijen semakin populer sebagai destinasi wisata alam unggulan di Jawa Timur.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Travel Wisata Jatim Jawa Timur
