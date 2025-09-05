Gebrakan Gila Persib jadi Miniatur Timnas Indonesia! Persija Haram Besar Kepala

Pundit kesayangan netizen si paling A1 yaitu Haris Pardede alias Bung Harpa hadir di episode 26 Podcast Locker Room! Jelas dia tak sendiri, Labieb Sadat seorang pengamat sepak bola juga mengeluarkan data dan opininya!

Dipandu host andalan kita, Fadly Sungkara, Bung Harpa dan Labieb mengupas tuntas manuver ciamik Persib Bandung di menit akhir bursa transfer, tak hanya itu mereka juga membahas rahasia penampilan ciamik Persija Jakarta musim ini hingga prediksi kiprah pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk di klub barunya Lille! Penasaran? Tonton Podcast Locker Room sampai habis!!!