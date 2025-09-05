Advertisement
Pemantik Ricuh Adalah Mereka yang Joget-joget di Senayan
, Jurnalis-Jum'at 05 September 2025 20:44 WIB
A
A
A
Ketika rakyat lagi dihantam harga kebutuhan yang makin tinggi, justru dari gedung megah Senayan muncul cerita tunjangan rumah Rp50 juta, gaji selangit, sampai aksi joget di momen sakral.
Bukan cuma bikin rakyat geleng-geleng kepala, tapi juga memantik ricuh hingga turun ke jalan.
Monolog Episode 11 kali ini membahas:
• Drama gaji & tunjangan DPR yang fantastis
• Salah hitung matematika wakil rakyat
• Klarifikasi yang makin bikin bingung
• Sampai suara rakyat yang akhirnya meluap jadi demonstrasi besar
Pertanyaan besarnya: DPR kerja untuk rakyat atau untuk kursi empuknya sendiri?
