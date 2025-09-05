Bahlil Buka Opsi SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah membuka opsi bagi SPBU swasta untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero) guna mengatasi potensi kelangkaan pasokan yang terjadi di sejumlah lokasi.

Menurut Bahlil pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen untuk pihak swasta pada tahun 2025 di atas baseline 100 persen dari kuota impor pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor untuk swasta pada 2025 mencapai 110 persen.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan lebih lanjut, Bahlil menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta PT Pertamina. Dalam koordinasi tersebut disepakati, apabila masih terdapat kekurangan pasokan dari swasta, maka SPBU swasta dapat melakukan pembelian BBM dari Pertamina.