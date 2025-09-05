Advertisement
Wapres Gibran Sambangi Pos Siskamling di Kembangan Hingga Pasar Malam Cipulir
, Jurnalis-Jum'at 05 September 2025 20:40 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di sejumlah pos ronda wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan turut memberikan peralatan ronda malam. Usai meninjau Siskamling di Kembangan dan Pesanggrahan, Gibran melanjutkan agenda ke Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Kamis (4/9/2025) malam.
 
Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas melalui keamanan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, dengan pasar tradisional sebagai nadi pergerakan ekonomi masyarakat yang perlu dijaga agar tetap hidup dan bergairah.
