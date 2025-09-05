Advertisement
AHY: Total Kerusakan Infrastruktur Akibat Aksi Demo Ricuh Mencapai Rp950 Miliar
Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at 05 September 2025 20:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan total kerusakan infrastruktur akibat aksi demo berujung ricuh di berbagai daerah mencapai Rp950 miliar.
