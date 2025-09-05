Wiranto Sebut Presiden Prabowo Tak Bisa Penuhi Semua Tuntutan 17+8: Ya Repot

Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, menyatakan Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat terkait kondisi tanah air. Hal ini ia nyatakan merespons rentetan aksi unjuk rasa mulai 25 Agustus 2025 hingga saat ini.