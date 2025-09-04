Advertisement
Instagram Andre Taulany Banjir Ucapan Terima Kasih dari Netizen, Ada Apa?
Kemas Nurrachman , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 21:31 WIB
Instagram Andre Taulany mendadak dipenuhi oleh ucapan terima kasih dari para netizen. Hal ini terjadi menyusul hebohnya penjarahan yang dilakukan massa ke rumah para pejabat termasuk selebriti Eko Patrio dan Uya Kuya.
Bukan tanpa alasan, netizen berterima kasih pada Andre Taulany karena konten-kontennya yang memuat review rumah pejabat dinilai sangat bermanfaat untuk situasi saat ini.
"Terima kasih Pak atas review rumah-rumah DPR," tulis netizen di kolom komentar Andre Taulany.
