Mediasi Gagal Total, Dahlia Poland Yakin Hakim Segera Sahkan Keinginannya untuk Cerai

Gugatan cerai Dahlia Poland terhadap Fandy Christian memasuki persidangan setelah mediasi terakhir di Pengadilan Agama (PA) Badung, pada Selasa 2 Agustus 2025, dinyatakan gagal. Sidang perdana perceraian pun digelar.

"Hasil mediasinya gagal. Jadi dilanjutkan ke sidang untuk sekarang," kata Dahlia di PA Badung.