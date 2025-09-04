Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Mediasi Gagal Total, Dahlia Poland Yakin Hakim Segera Sahkan Keinginannya untuk Cerai
, Jurnalis-Kamis 04 September 2025 20:15 WIB
A
A
A
Gugatan cerai Dahlia Poland terhadap Fandy Christian memasuki persidangan setelah mediasi terakhir di Pengadilan Agama (PA) Badung, pada Selasa 2 Agustus 2025, dinyatakan gagal. Sidang perdana perceraian pun digelar.
 
"Hasil mediasinya gagal. Jadi dilanjutkan ke sidang untuk sekarang," kata Dahlia di PA Badung.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Jalani Mediasi, Dahlia Poland Mantap Ingin Bercerai dengan Fandy Christian
Dahlia Poland Bersikeras Cerai, Fandy Christian Minta Rujuk
Dahlia Poland Gugat Cerai, Sosmed Fandy Christian Digeruduk Netizen!
Akhirnya, Dahlia Poland Blak-blakan Ungkap Alasan Gugat Cerai Fandy Christian!
Mediasi Gagal, Sidang Cerai Arya dan Putri Anne Berlanjut
Baim Wong dan Paula Verhoeven Cekcok di Sidang Cerai | OKEZONE FLASH
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement