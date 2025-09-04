Advertisement
Mediasi Gagal Total, Dahlia Poland Yakin Hakim Segera Sahkan Keinginannya untuk Cerai
Kemas Nurrachman , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 20:15 WIB
Gugatan cerai Dahlia Poland terhadap Fandy Christian memasuki persidangan setelah mediasi terakhir di Pengadilan Agama (PA) Badung, pada Selasa 2 Agustus 2025, dinyatakan gagal. Sidang perdana perceraian pun digelar.
"Hasil mediasinya gagal. Jadi dilanjutkan ke sidang untuk sekarang," kata Dahlia di PA Badung.
