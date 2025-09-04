Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Mendadak Hilang di Medsos, Raffi Ahmad Tiba-Tiba Sambagi Kediaman Affan Kurniawan
, Jurnalis-Kamis 04 September 2025 18:48 WIB
A
A
A
Publik sempat bertanya-tanya tentang keberadaan Raffi Ahmad. Pasalnya, presenter sekaligus pengusaha itu mendadak tak lagi aktif di Instagram, platform yang biasanya selalu dipenuhi aktivitas sehari-harinya.
 
Absennya Raffi bertepatan dengan situasi politik dan sosial tanah air yang sedang panas. Suami Nagita Slavina tersebut terakhir kali mengunggah postingan lima hari lalu. Dalam unggahan itu, ia menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar dari akun pribadinya, bahkan Instagram Story yang biasanya rutin hadir pun menghilang.
 
Raffi kemudian muncul bersama Mama Amy ke kediaman Affan Kurniawan, pengemudi Ojol yang tewas dilindas kendaraan rantis Brimob saat aksi demo di Jakarta. Ke mana saja Raffi Ahmad dan keluarga saat itu?
Topik Artikel :
Raffi Ahmad Affa Kurniawan Demo
