Anrez Adelio Buka Suara soal Isu Hamili Perempuan Berinisial I

Nama aktor Anrez Adelio terseret dalam isu artis berinisial A yang dituding menghamili seorang perempuan berinisial I. Gosip ini mencuat setelah YouTuber Denny Sumargo mengunggah ramalan di Insta Story soal artis pria berinisial A yang terlibat kasus dengan wanita berinisial I.

Denny berharap sosok tersebut bisa menyelesaikan persoalan dengan baik agar kariernya tidak hancur. Isu itu pun meluas di media sosial dan menyeret nama Anrez Adelio.

“Apa yang harus aku tanggapi? Aku bingung saja dengan rumor itu. Saya ini manusia biasa yang tak luput dari dosa. Semoga Allah selalu menjaga,” ujarnya.