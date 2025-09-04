Advertisement
Anrez Adelio Buka Suara soal Isu Hamili Perempuan Berinisial I
Kemas Nurrachman , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:58 WIB
A
A
A
Nama aktor Anrez Adelio terseret dalam isu artis berinisial A yang dituding menghamili seorang perempuan berinisial I. Gosip ini mencuat setelah YouTuber Denny Sumargo mengunggah ramalan di Insta Story soal artis pria berinisial A yang terlibat kasus dengan wanita berinisial I.
Denny berharap sosok tersebut bisa menyelesaikan persoalan dengan baik agar kariernya tidak hancur. Isu itu pun meluas di media sosial dan menyeret nama Anrez Adelio.
“Apa yang harus aku tanggapi? Aku bingung saja dengan rumor itu. Saya ini manusia biasa yang tak luput dari dosa. Semoga Allah selalu menjaga,” ujarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement