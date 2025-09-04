Aktivis 98 Bongkar Isu Pemakzulan Gibran Sudah Mau Dibahas di DPR | The Daily Buzz

Andrianto Andri, Aktivis Reformasi 98 mengungkap isu bahwa rencana pembahasan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya sudah mulai mencuat di DPR, namun tiba-tiba muncul gelombang aksi demonstrasi besar yang dinilai mengalihkan perhatian publik.

Ia menilai gerakan massa tersebut bukan spontanitas, melainkan didesain secara sistematis dengan dukungan buzzer kekuasaan untuk menciptakan kisruh besar di masyarakat.