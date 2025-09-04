Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Aktivis 98 Bongkar Isu Pemakzulan Gibran Sudah Mau Dibahas di DPR | The Daily Buzz
, Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:29 WIB
Andrianto Andri, Aktivis Reformasi 98 mengungkap isu bahwa rencana pembahasan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya sudah mulai mencuat di DPR, namun tiba-tiba muncul gelombang aksi demonstrasi besar yang dinilai mengalihkan perhatian publik.
 
Ia menilai gerakan massa tersebut bukan spontanitas, melainkan didesain secara sistematis dengan dukungan buzzer kekuasaan untuk menciptakan kisruh besar di masyarakat.
