Advertisement
Aktivis 98 Bongkar Isu Pemakzulan Gibran Sudah Mau Dibahas di DPR | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:29 WIB
A
A
A
Andrianto Andri, Aktivis Reformasi 98 mengungkap isu bahwa rencana pembahasan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya sudah mulai mencuat di DPR, namun tiba-tiba muncul gelombang aksi demonstrasi besar yang dinilai mengalihkan perhatian publik.
Ia menilai gerakan massa tersebut bukan spontanitas, melainkan didesain secara sistematis dengan dukungan buzzer kekuasaan untuk menciptakan kisruh besar di masyarakat.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement