Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:28 WIB
Aktivis Reformasi 98 membongkar tiga syarat utama yang memungkinkan diberlakukannya darurat militer di Indonesia. Salah satunya harus ada ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga mengancam keselamatan rakyat secara luas.
