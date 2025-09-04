Aktivis 98 Sindir Aparat! Silfester Saja Tak Tertangkap, Apalagi Riza Chalid | The Daily Buzz

Aktivis Reformasi 98 melontarkan sindiran keras kepada aparat penegak hukum dengan menyinggung kasus Silfester yang hingga kini tak kunjung tertangkap. Ia menilai, jika satu orang seperti Silfester saja tidak mampu diamankan, maka semakin sulit berharap aparat bisa menyentuh sosok-sosok besar lain seperti Riza Chalid maupun mafia-mafia kelas kakap lainnya.