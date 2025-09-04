Advertisement
Pengamat Politik Pertanyakan Jika Polisi Naik Pangkat, Rakyat Yang Menjadi Korban Dapat Apa? | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:19 WIB
A
A
A
Pengamat politik menyoroti kebijakan kenaikan pangkat aparat kepolisian pasca gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan. Ia mempertanyakan keadilan dari langkah tersebut, mengingat masyarakat justru banyak yang menjadi korban akibat bentrokan di lapangan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement