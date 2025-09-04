Kemana Gibran Saat Presiden Prabowo Bahas Stabilitas di Tengah Gejolak Aksi Massa | The Daily Buzz

Pengamat politik pertanyakan keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Prabowo Subianto membahas isu stabilitas bangsa di tengah gejolak aksi massa yang meluas.

Dalam momen penting ketika Prabowo menerima seluruh ketum parpol bertemu di Istana Kepresidenan untuk mencari solusi menjaga keamanan dan persatuan, Gibran tidak tampak mendampingi. Absennya Gibran ini pun menimbulkan spekulasi