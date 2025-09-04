Pengamat Politik Sebut Aksi Demo Kemarin Sudah by Desain: Minim Orasi Hanya Lemparan Batu | The Daily Buzz

Pengamat politik menilai aksi demo yang berlangsung kemarin terkesan sudah by desain, lantaran minim orasi dan lebih banyak diwarnai dengan lemparan batu yang memicu bentrokan.

Ia menyebut pola tersebut tidak menunjukkan ciri khas unjuk rasa murni, melainkan lebih menyerupai skenario yang sengaja diciptakan untuk menciptakan kekacauan.