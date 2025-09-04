Aktivis Sebut Ada Cipta Kondisi Seakan-akan Gibran Jadi Pahlawan | The Daily Buzz

Aktivis Lawan Buta Politik, Virdian Aurellio menilai ada upaya cipta kondisi yang menggiring opini publik seakan-akan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah pahlawan. Hal ini berawal dari momen ketika sejumlah anggota DPR berjoget-joget, sementara Gibran terlihat duduk tenang tanpa bereaksi.

Namun, di media sosial justru banyak akun yang menggiring narasi bahwa Gibran marah dan tidak senang melihat aksi joget para anggota dewan tersebut.