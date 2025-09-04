Advertisement
Ramai Soal 17+8, Ini Isi Tuntutan Rakyat yang Mendesak untuk Dipenuhi | The Daily Buzz
, Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:09 WIB
Pegiat media sosial bersama sejumlah aktivis sipil menggaungkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang rakyat kepada pemerintah, lengkap dengan batas waktu pelaksanaan.
 
Tuntutan tersebut mencakup beragam isu mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, pemulihan hak-hak rakyat kecil, hingga peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
 
Mereka menegaskan bahwa poin-poin ini lahir dari keresahan publik atas situasi politik dan sosial yang terjadi belakangan, serta mendesak pemerintah segera menindaklanjuti sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Topik Artikel :
News The Daily Buzz Politik Demo
