Advertisement
Ramai Soal 17+8, Ini Isi Tuntutan Rakyat yang Mendesak untuk Dipenuhi | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Kamis 04 September 2025 17:09 WIB
A
A
A
Pegiat media sosial bersama sejumlah aktivis sipil menggaungkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang rakyat kepada pemerintah, lengkap dengan batas waktu pelaksanaan.
Tuntutan tersebut mencakup beragam isu mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, pemulihan hak-hak rakyat kecil, hingga peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Mereka menegaskan bahwa poin-poin ini lahir dari keresahan publik atas situasi politik dan sosial yang terjadi belakangan, serta mendesak pemerintah segera menindaklanjuti sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement