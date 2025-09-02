Advertisement
Kantor Emil Dardak Dibakar Massa, Arumi Bachsin: Kami Baik-Baik Saja
Kemas Nurrachman , Jurnalis-Selasa 02 September 2025 19:25 WIB
Artis Arumi Bachsin mengungkap kondisi keluarganya usai Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Arumi memastikan dirinya dan sang suami, Emil Elestianto Dardak selaku wakil gubernur Jawa Timur dalam keadaan baik.
Gedung Grahadi merupakan kantor resmi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaïkum. Teman-teman, keluarga, kerabat dan semua masyarakat khususnya Jawa Timur tercinta. Terima kasih untuk doa, atensi, dan beberapa pesan yang sudah masuk. Alhamdulillah, kami sekeluarga saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja," tulis Arumi Bachsin dalam unggahannya di Instagram-nya dikutip, Selasa (2/9/2025).
Arumi Bachsin mengajak masyarakat untuk saling menjaga di tengah situasi yang belum kondusif. "Mari kita jaga bersama keluarga terdekat dan lingkungan sekitar agar tetap dalam kondisi yang kondusif," kata Arumi.
