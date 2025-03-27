Advertisement
Tips Mudik Lebaran Pakai Mobil Listrik, Perhatikan Tipe dan Titik SPKLU | MORNING ZONE
Feby Novalius , Jurnalis-Kamis 27 Maret 2025 10:20 WIB
Morning Zone edisi Kamis, 27 Maret 2025 membahas ketersediaan SPKLU di beberapa titik untuk pemudik yang menggunakan kendaraan listrik.
Mudik Lebaran menggunakan mobil listrik kini semakin populer. Namun, agar perjalanan Anda lancar, penting untuk mengetahui lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terdekat dan memahami tipe-tipe pengisian daya yang tersedia.
Host: Andry Susanto
Co Host: Feby Novalius
