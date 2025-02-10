Google Uji Coba Mode AI untuk Platform Pencarian | OKEZONE FLASH

Google dilaporkan telah menguji fitur kecerdasan buatan (AI) untuk platform pencarian alias search. Fitur Mode AI itu akan memungkinkan user untuk mengajukan pertanyaan rumit dan eksploitatif.

Selain itu, Mode AI ini dapat merespons percakapan dan menampilkan URL jika user ingin mendalami sebuah topik. Mode AI akan terpisah dari AI Overview yang muncul di bagian atas hasil penelusuran Google.

9to5Google melaporkan, saat ini raksasa teknologi tersebut sedang menguji coba Mode AI secara internal dengan melibatkan karyawannya.

Host: Khafid Mardiyansyah

