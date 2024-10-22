Advertisement
RI Darurat Judi Online, Ini Pesan Budi Arie ke Meutya Hafid
Akira Aulia , Jurnalis-Selasa 22 Oktober 2024 09:30 WIB
Meutya Hafid resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Menkominfo sebelumnya Budi Arie Setiadi pun punya pesan untuk Meutya Hafid. Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi titip pesan agar Komdigi terus berantas judi online yang masih mengancam masyarakat hingga kini.
Produser: Akira AW
