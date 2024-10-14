Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Peneliti AS Temukan Deepfake Teroris Beredar di Indonesia
, Jurnalis-Senin 14 Oktober 2024 11:24 WIB
A
A
A
Peneliti di AS menemukan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang digunakan membuat konten ekstremis di Indonesia. Video-video itu menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia, dan diedarkan di media sosial.
 
 
Host: Reza Siregar 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Meski Jalan di Depan Mako Brimob Kwitang Kembali Dibuka, Luka dan Pedih Gas Air Mata Masih Tersisa
Buktikan Anak dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana Ambil Sampel Darah dan Air Liur untuk Tes DNA
Bercanda Soal BOM di Dalam Pesawat Hingga Pelajar Disiram Air Keras di Tanjung Priok
Viral! Bidan Dona Rela Seberangi Sungai untuk Datangi Warga Sakit hingga Penumpang Lion Air Ngamuk Diturunkan Paksa
Locker Room: Bongkar Peluang Timnas di Round 4, Aib AFC Bocor Gegara Ranking FIFA!
Rumor Gila Transfer Pemain Persib: Yuke Bocorkan Pengganti Ciro, Ais Beri Info A1 | Locker Room
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement