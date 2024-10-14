Advertisement
Peneliti AS Temukan Deepfake Teroris Beredar di Indonesia
Reza Siregar , Jurnalis-Senin 14 Oktober 2024 11:24 WIB
Peneliti di AS menemukan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang digunakan membuat konten ekstremis di Indonesia. Video-video itu menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia, dan diedarkan di media sosial.
Host: Reza Siregar
