Pemain dan Pelatih Real Madrid Dapat Mobil BMW Mewah

Real Madrid kembali melanjutkan tradisi memberikan mobil mewah kepada para pemain utama. Tahun ini, 23 pemain dan pelatih menerima mobil baru BMW pilihan mereka. Delapan pemain, termasuk Jude Bellingham, memilih BMW XM, model termahal dengan harga 179.700 euro (sekira Rp2,98 miliar).

Pilihan kendaraan kali ini lebih beragam, termasuk mobil hybrid yang memadukan tenaga listrik dan bensin, dengan jarak tempuh listrik hampir 100 kilometer.

Para pemain dan pelatih Carlo Ancelotti dapat memilih di antara empat model yakni sedan BMW i4 dan i7, serta SUV BMW iX dan XM. BMW i4 eDrive35 merupakan model termurah dengan harga 57.000 euro, sementara hybrid XM adalah yang paling mahal dengan harga hampir 180.000 euro.

Produser: Akira Aulia