Waspada! Bahaya Medsos pada Anak dan Remaja
Fitri Ramadhani , Jurnalis-Sabtu 28 September 2024 08:32 WIB
Tak dipungkiri media sosial (medsos) telah mendominasi hampir sebagian besar kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak dan remaja.
Sayangnya penggunaan medsos yang tidak bijak dapat menyebabkan remaja mengalami masalah mental. Daya tarik medsos membuat remaja betah berlama-lama di depat gadget-nya.
Kehadiran medsos seharusnya bisa menambah semangat untuk mempelajari hal baru. Komunikasi efektif antara orang tua dan anak menjadi kunci mencegah efek buruk medsos.
Baca artikel: https://lifestyle.okezone.com/read/2022/06/26/612/2618466/apa-dampak-buruk-kecanduan-medsos?page=all
Liputan: Fitri Ramadhani dan Raga Firdaus
